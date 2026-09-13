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За неделю «Купол Донбасса» перехватил 100 вражеских дронов над ДНР

За неделю «Купол Донбасса» перехватил 100 вражеских дронов над ДНР

В период с 7 по 13 сентября система РЭБ «Купол Донбасса» и сводные МОГ предотвратили 100 вражеских атак БПЛА на Донецкую Народную Республику.

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