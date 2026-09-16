Лига Европы стартует! «Милан» сыграет с «Бенфикой», «Байер» против «Целе», «Лион» в гостях у «Андерлехта»

В 1-м туре общего этапа Лиги Европы в среду « Милан » примет «Бенфику», « Байер » сыграет дома со словенским « Целе », « Лион » встретится в гостях с « Андерлехтом ».
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