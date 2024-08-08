Цены на газ в Европе выросли на фоне атаки ВСУ на Курскую область

Цены на газ в Европе выросли на фоне боевых действий в Курской области. «Опасения остановки поставок газа из России в Европу по украинскому маршруту в связи с боевыми действиями в Курской области вызвали всплеск европейских цен.
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