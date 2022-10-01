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Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Азовское море официально стало внутренним морем России

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Азовское море официально стало внутренним морем России

Азовское море после включения в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей стало внутренним морем России.

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