Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Азовское море официально стало внутренним морем России

Азовское море после включения в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей стало внутренним морем России.
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