💪 Хуснуллин: Весна 2014 года показала всему миру силу духа и характер крымчан Вице-премьер России Марат Хуснуллин поздравил жителей полуострова с Днем воссоединения Крыма с Россией.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
💪 Хуснуллин: Весна 2014 года показала всему миру силу духа и характер крымчан Вице-премьер России Марат Хуснуллин поздравил жителей полуострова с Днем воссоединения Крыма с Россией.