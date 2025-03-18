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test mazurok

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💪 Хуснуллин: Весна 2014 года показала всему миру силу духа и характер крымчан Вице-премьер России Марат Хуснуллин поздравил жителей полуострова с Днем воссоединения Крыма с Россией.

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