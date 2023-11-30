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Наш потерянный мир

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Назарбаев признал, что у него есть вторая жена и еще два сына

Назарбаев признал, что у него есть вторая жена и еще два сына

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые публично признал, что у него есть вторая жена Асель и еще два сына, об этом экс-лидер страны рассказал в своей книге воспоминаний «Моя жизнь», которая готовится поступить в продажу в Казахстане.

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