Назарбаев признал, что у него есть вторая жена и еще два сына

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые публично признал, что у него есть вторая жена Асель и еще два сына, об этом экс-лидер страны рассказал в своей книге воспоминаний «Моя жизнь», которая готовится поступить в продажу в Казахстане.