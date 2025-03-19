Путин поздравил с юбилеем Надежду Бабкину

Российский глава Владимир Путин поздравил с юбилеем артистку Надежду Бабкину. В поздравлении Путин подчеркнул, что Бабкина посвятила себя народному искусству и внесла уникальный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций русской песни.