Дальневосточная ипотека и концессии: как поддержать строительный бизнес на Дальнем Востоке

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Создание конкурентной среды, снижение стоимости строительных материалов и развитие дальневосточной ипотеки – важная тема, на которую должны обращать внимание власти при учете мер поддержки для строительного бизнеса.
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