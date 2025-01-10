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Царьград

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Япония исключила из санкций 8 человек, включая мать Евгения Пригожина

Япония исключила из санкций 8 человек, включая мать Евгения Пригожина

Министерство иностранных дел Японии исключило из санкционного списка восемь человек, среди которых Виолетта Пригожина, мать Евгения Пригожина, а также посмертно несколько бывших российских и новороссийских официальных лиц.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Сказочные долбо@бы........ну зачем матери Пригожина,допустим,ехать в японию? Что еще нельзя этой бедной женщине? А можно ввести санкции против всех тех япошек,кто на данный момент заседает в японском парламенте? И желательно пожизненно запретить въезд в Россию.
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