Япония исключила из санкций 8 человек, включая мать Евгения Пригожина

СЗ

Светлана Зуева

Сказочные долбо@бы........ну зачем матери Пригожина,допустим,ехать в японию? Что еще нельзя этой бедной женщине? А можно ввести санкции против всех тех япошек,кто на данный момент заседает в японском парламенте? И желательно пожизненно запретить въезд в Россию.