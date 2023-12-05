В Крыму вдвое сократилось количество налоговых споров

В республике количество поступивших с начала года жалоб по налоговым и неналоговым спорам снизилось почти в 2 раза, составив 430 обращений, из которых 225 жалоб (52%), приходится на налоговые споры, 59 (14%) – на неналоговые споры и 146 жалоб (34%) связаны с вопросами госрегистрации.
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