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Крымское информационное агентство

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В Крыму вдвое сократилось количество налоговых споров

В Крыму вдвое сократилось количество налоговых споров

В республике количество поступивших с начала года жалоб по налоговым и неналоговым спорам снизилось почти в 2 раза, составив 430 обращений, из которых 225 жалоб (52%), приходится на налоговые споры, 59 (14%) – на неналоговые споры и 146 жалоб (34%) связаны с вопросами госрегистрации.

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