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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Это чистой воды показуха». Евгений Гомельский раскритиковал тренера за тайм-аут на последней минуте

Член зала славы ФИБА произнес речь в концовке игры между московским «Динамо» и «Самарой» – 69:76. Его возмутило то, что Тавакалян взял тайм-аут на последней минуте встречи.

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