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Пожар не нефтебазе, поврежденные дома и дороги: в регионах разбираются с ущербом от бунта ЧВК Пригожина

Пожар не нефтебазе, поврежденные дома и дороги: в регионах разбираются с ущербом от бунта ЧВК Пригожина

Елизаветовка. Воронежская область. В регионах России подсчитывают ущерб и устраняют последствия незаконных действий ЧВК «Вагнер».

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