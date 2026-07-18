Эксперты проекта «Перезвони сам» предупредили москвичей о мошеннических схемах в сфере благотворительности

Благотворительность и волонтерство остаются важной частью жизни многих москвичей. Жители столицы помогают детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями, пожилым людям, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также бездомным животным.
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