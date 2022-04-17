По 14 тысяч рублей. Кто точно получит доплату за трудовой стаж более 15 лет

По 14 тысяч рублей. Кто точно получит доплату за трудовой стаж более 15 лет

Многие россияне смогут получить приятную денежную выплату за определенный трудовой стаж. Все, кто проработал более 15 лет в определенной профессии, смогут претендовать на доплату в размере 14 тысяч рублей.

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