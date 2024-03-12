Президент Венесуэлы назвал Зеленского клоуном из-за слов о Папе Римском

Мадуро назвал оскорбляющего Папу Римского Зеленского побежденным клоуном Президент Украины Владимир Зеленский, раскритиковавший Папу Римского Франциска за его призыв к миру на Украине, похож на побежденного клоуна.
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