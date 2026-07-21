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Нашествие медуз к берегам Крыма началось раньше обычного

Нашествие медуз к берегам Крыма началось раньше обычного

В этом году отдыхающие в Крыму столкнулись с необычно ранним появлением желетелых. Если традиционно жалобы от туристов поступали лишь к концу лета, то в текущем сезоне уже в июне пляжи начали покрываться студенистой массой.

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