Нашествие медуз к берегам Крыма началось раньше обычного

В этом году отдыхающие в Крыму столкнулись с необычно ранним появлением желетелых. Если традиционно жалобы от туристов поступали лишь к концу лета, то в текущем сезоне уже в июне пляжи начали покрываться студенистой массой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии