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"Игрушки с засохшей ёлки": Медведев пригрозил обрушить Starlink в случае космической войны

"Игрушки с засохшей ёлки": Медведев пригрозил обрушить Starlink в случае космической войны

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае космической войны спутники Starlink "посыпятся, как игрушки с засохшей рождественской ёлки".

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