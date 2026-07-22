Отрицал обвинения в изнасилованиях и умер при загадочных обстоятельствах: поставщик моделей для Эпштейна найден мертвым

Отрицал обвинения в изнасилованиях и умер при загадочных обстоятельствах: поставщик моделей для Эпштейна найден мертвымВ своем собственном доме во Франции обнаружено тело 69-летнего Даниэля Сиада — бывшего модельного агента и фотографа, которого связывали с покойным финансистом Джеффри Эпштейном.