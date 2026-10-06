В топ выгодных направлений в начале ноября вошли Пятигорск и Калининград

Аналитики провели исследование и выяснили, что средняя стоимость забронированной ночи на ноябрьские праздники (с 31 октября по 8 ноября) составляет 5,5 тыс.
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