Военное обозрение

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Приключения англичан на Балтийском море

Приключения англичан на Балтийском море

Причины и подоплека Русско-шведской войны 1808–1809 годов до конца еще не изучены. В русской историографии утверждается, что Россия, как честный союзник Наполеона после Тильзита, начала войну после отказа Швеции присоединиться к континентальной блокаде против Британии.

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