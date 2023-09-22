Приключения англичан на Балтийском море

Причины и подоплека Русско-шведской войны 1808–1809 годов до конца еще не изучены. В русской историографии утверждается, что Россия, как честный союзник Наполеона после Тильзита, начала войну после отказа Швеции присоединиться к континентальной блокаде против Британии.