Долгосрочная поддержка и сравнение с The Banner Saga: Stoic выпустила дневник разрабо...

Долгосрочная поддержка и сравнение с The Banner Saga: Stoic выпустила дневник разработчиков Xbox-эксклюзива TowerborneПо словам авторов, их новый проект отличается от предыдущих более глубокой проработкой ролевых элементов и повествования.
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