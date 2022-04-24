Стефано Пиоли: «Игрокам «Милана» отдают должное меньше, чем они заслуживают. Я был бы зол на их месте»

Стефано Пиоли поделился впечатлениями после волевой победы над «Лацио» (2:1). «Здесь можно быть только довольным, а наши болельщики сегодня вновь великолепно проявили себя.

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