После матча «Рубин» – «Динамо» организуют спецподачу общественного транспорта

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Завтра, 11 октября, в столице Татарстана после игры казанского «Рубина» и московского «Динамо» организуют спецподачу общественного транспорта к стадиону «Ак Барс Арена».
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