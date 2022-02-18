Спорт Уик-Энд

6 подписчиков

«Меры могут быть очень строгими». Бах ответил на вопрос о будущем Тутберидзе в олимпийском спорте

«Меры могут быть очень строгими». Бах ответил на вопрос о будущем Тутберидзе в олимпийском спорте

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в рамках брифинга в пятницу ответил на вопрос журналиста BBC о том, должна ли тренер Этери Тутберидзе оставаться в олимпийском спорте.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх