«Меры могут быть очень строгими». Бах ответил на вопрос о будущем Тутберидзе в олимпийском спорте

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в рамках брифинга в пятницу ответил на вопрос журналиста BBC о том, должна ли тренер Этери Тутберидзе оставаться в олимпийском спорте.
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