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РБК: "Ариант" судится с властями трех регионов РФ из-за приватизации 90-х

РБК: "Ариант" судится с властями трех регионов РФ из-за приватизации 90-х

ГК "Ариант" подала в суд на отвечающие за управление имуществом органы власти Челябинской, Свердловской и Кемеровской областей, обвинив их в причинении убытков от незаконной приватизации металлургических предприятий в 90-е.

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