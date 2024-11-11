РБК: "Ариант" судится с властями трех регионов РФ из-за приватизации 90-х

ГК "Ариант" подала в суд на отвечающие за управление имуществом органы власти Челябинской, Свердловской и Кемеровской областей, обвинив их в причинении убытков от незаконной приватизации металлургических предприятий в 90-е.
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