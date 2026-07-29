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За рулем

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Волгу назвали главной надеждой российского авторынка: почему новый бренд обошел конкурентов

Волгу назвали главной надеждой российского авторынка: почему новый бренд обошел конкурентов

Меньше месяца потребовалось возрожденной Volga, чтобы завоевать доверие потенциальных покупателей.По данным опроса агентства «Автостат», проведенного с 23 по 26 июля в телеграм-каналах, 31% респондентов назвали именно этот бренд самым перспективным среди пяти новичков российского рынка.

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