Волгу назвали главной надеждой российского авторынка: почему новый бренд обошел конкурентов

Меньше месяца потребовалось возрожденной Volga, чтобы завоевать доверие потенциальных покупателей.По данным опроса агентства «Автостат», проведенного с 23 по 26 июля в телеграм-каналах, 31% респондентов назвали именно этот бренд самым перспективным среди пяти новичков российского рынка.