Сила в правде
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Сила в правде

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Суровикин обрушит все мосты: Без Одессы и южного побережья устойчивая победа России невозможна

Суровикин обрушит все мосты: Без Одессы и южного побережья устойчивая победа России невозможна

После четырёх лет боевых действий Россия утратила веру в дипломатию. Для устойчивой победы нужен контроль над Одессой и всем югом до границ Румынии и Молдовы.

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