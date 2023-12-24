На Пермском тракте фура улетела в кювет из-за гололеда

Сегодня утро на 179-м км трассы Пермь – Екатеринбург из-за гололедицы фура улетела в кювет. Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, водитель грузового автомобиля «Скания» не справился с управлением и съехал с дороги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии