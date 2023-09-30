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В России начался осенний призыв на срочную службу

В России начался осенний призыв на срочную службу

В России начался осенний призыв на срочную службу, сообщает Министерство обороны. В эту призывную кампанию на срочную службу планируется призвать 130 тысяч человек - призывники будут направлены на прохождение службы в Вооруженные силы, Росгвардию, а также некоторые другие ведомства.

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