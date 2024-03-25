В Нижегородской области прошла всероссийская общественная акция «Свеча памяти»

Нижегородская область 24 марта присоединилась к всероссийской общественной акции «Свеча памяти». Около 200 волонтеров в память о погибших в «Крокус Сити Холле» свечами выложили надпись «Нижний Новгород скорбит» около памятника Чкалова на площади Минина и Пожарского, куда люди все выходные несли цветы к стихийному мемориалу.