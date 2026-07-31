В Таиланде задержали подозреваемых в убийстве брата и сестры Назимовых

Преступники признались в расправе над 17‑летним Романом и 22‑летней Дианой и указали место захоронения тел В Таиланде задержаны лидеры преступного синдиката, подозреваемые в убийстве 17‑летнего Романа и 22‑летней Дианы Назимовых — брата и сестры из России.