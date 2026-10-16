У хозяев дубль оформил Амир Гараев (16-я, 58-я минуты), дважды забил Сергей Гончарук (21-я, 50-я), еще одна шайба на счету Даниила Сероуха (36-я).
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