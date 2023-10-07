Россия включилась в конфликт Израиля и Палестины

Россия призвала Израиль и Палестину к немедленному прекращению боевых действий. Также Москва поддерживает контакт с арабскими государствами для скорейшей деэскалации, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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