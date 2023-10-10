Bloomberg: эпоха Pax Americana закончилась после атаки ХАМАС на Израиль

Атакующий манёвр ХАМАС по израильской территории говорит об окончании так называемого Pax Americana — периода стабильности в западных странах, установившийся после Второй мировой войны, также о потере США роли гегемона, написал 9 октября обозреватель агентства Bloomberg Хал Брэндс.
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