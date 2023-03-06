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Рейтинг ATP. Медведев обошел Рублева и стал первой ракеткой России, Руне дебютировал в топ-8, де Минаур вернулся в топ-20

Чемпион турнира в Дубае Даниил Медведев снова стал первой ракеткой России. Теперь он занимает шестое место рейтинга ATP, а Андрей Рублев – седьмое.

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