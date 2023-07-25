Медвежий угол

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Российский флот возвращается на Кубу и, по всей видимости, надолго: американские СМИ перепугали до боли знакомые ноты

Российский флот возвращается на Кубу и, по всей видимости, надолго: американские СМИ перепугали до боли знакомые ноты

События, известные как Карибский кризис, начались отнюдь не с размещения советских ракет на Кубе, а с американских ракет «Юпитер» в Турции.

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Комментарии
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Павел Лазарев
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4 час.
Герман Арутюнов
Да, сейчас, видисо, пришло время, как в начале шестидесятых, установить на Кубе ракеты. И теперь американцы уже не смогут поставить нам ультиматум, как тогда: мол, не уберете ракеты,
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1 час.
Герман Арутюнов
нажнем на красную кнопку. Поэтому нам надо просто тихо завести ракеты на Кубу и уже с этих позиций вести с США переговоры.
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1 час.

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