Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пленный украинец Гуляк заявил, что истинных врагов надо искать в Киеве

Пленный украинец Гуляк заявил, что истинных врагов надо искать в Киеве

Взятый в плен бойцами ВС РФ украинец Игорь Гуляк отметил профессионализм российских военнослужащих и достойное отношение к пленным, а также призвал командование ВСУ искать истинных врагов страны не в Москве, а в Киеве.

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