Украинские ресурсы сообщают о значительном продвижении ВС России в районе Кураховского «кармана» Российские войска значительно продвинулись в районе Кураховского «кармана», сумев занять честь Андреевки.
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Украинские ресурсы сообщают о значительном продвижении ВС России в районе Кураховского «кармана» Российские войска значительно продвинулись в районе Кураховского «кармана», сумев занять честь Андреевки.
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