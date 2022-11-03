Суд освободил жителя Кузбасса от уплаты алиментов и задолженности

Дочь, на которую шли выплаты, уже давно живет вместе с отцом.Пять лет назад в Мариинске развелась семейная пара, дочь осталась жить вместе с матерью, уехавшей в другой город, а отец ребенка по решению суда стал исправно выплачивать алименты.