Минобороны России опубликовало архивные документы на Героев Великой Отечественной войны, чьи имена были увековечены в памятниках и мемориалах

В новом мультимедийном разделе на сайте военного ведомства представлены личные дела, учетно-послужные карточки, наградные документы, фотографии Героев Советского Союза и другие документы из фондов ЦА МО РФ.
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