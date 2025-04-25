Ретроградный Меркурий завершился: что это значит и как каждый знак зодиака может использовать новое астрологическое дыхание Ирина ВальковаКаждый раз, когда Меркурий вступает в ретроградную фазу, в воздухе повисает тревога: срываются договоренности, техника выходит из строя, а коммуникации, как назло, превращаются в комедию ошибок.