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Ретроградный Меркурий завершился: что это значит и как каждый знак зодиака может использовать новое астрологическое дыхание

Ретроградный Меркурий завершился: что это значит и как каждый знак зодиака может использовать новое астрологическое дыхание

Ретроградный Меркурий завершился: что это значит и как каждый знак зодиака может использовать новое астрологическое дыхание Ирина ВальковаКаждый раз, когда Меркурий вступает в ретроградную фазу, в воздухе повисает тревога: срываются договоренности, техника выходит из строя, а коммуникации, как назло, превращаются в комедию ошибок.

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