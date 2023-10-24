Вице-премьер Италии Сальвини назвал слова Гутерриша о ХАМАС неприемлемыми

Слова генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша о том, что нападение боевиков палестинской организации ХАМАС на Израиль возникло «не в вакууме», являются неприемлемыми.
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