Intel представила нейроморфный компьютер Hala Point на 1152 чипах Loihi 2 с мозгоподобно...

Intel представила нейроморфный компьютер Hala Point на 1152 чипах Loihi 2 с мозгоподобной архитектуройIntel объявила о разработке новейшей нейроморфной компьютерной системы Hala Point — она оборудована 1152 нейроморфными процессорами Loihi 2 и предназначена для перспективных исследований в области искусственного интеллекта, поскольку её архитектура основана на строении мозга.
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