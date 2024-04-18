Intel представила нейроморфный компьютер Hala Point на 1152 чипах Loihi 2 с мозгоподобно...

Intel представила нейроморфный компьютер Hala Point на 1152 чипах Loihi 2 с мозгоподобной архитектуройIntel объявила о разработке новейшей нейроморфной компьютерной системы Hala Point — она оборудована 1152 нейроморфными процессорами Loihi 2 и предназначена для перспективных исследований в области искусственного интеллекта, поскольку её архитектура основана на строении мозга.