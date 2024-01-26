Новый способ ввода самозапрета на кредиты и рекорд микрозаймов. Обзор Банки.ру

Россиянам предложили новый способ ввода самозапрета на кредиты, пишет РБК. Подавать заявление о добровольном отказе от получения ссуд планируется разрешить не только на портале «Госуслуги» и в многофункциональных центрах (МФЦ), но и напрямую через банки и микрофинансовые организации (МФО).