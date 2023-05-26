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Мировые продажи Xiaomi обвалились на 28%, но работа над электрокарами продолжается

На фоне снижения спроса на электронику выручка Xiaomi обвалилась на 19% в 1-м квартале 2023 года. Более того, продажи смартфонов в Китае упали на 24%, а на мировом рынке - на 28%.

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