Мировые продажи Xiaomi обвалились на 28%, но работа над электрокарами продолжается

На фоне снижения спроса на электронику выручка Xiaomi обвалилась на 19% в 1-м квартале 2023 года. Более того, продажи смартфонов в Китае упали на 24%, а на мировом рынке - на 28%.
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