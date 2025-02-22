Врачи Рязанской ОКБ провели симультанную операцию 30-летней пациентке

Рязанская ОКБ — единственная в области и одна из немногих в России, где освоены такие технологииВ Рязанской ОКБ в отделении реконструктивной и пластической хирургии проводится множество операций, в том числе симультанные операции (несколько операций в одной), когда наряду с эстетикой можно позаботиться и о здоровье.