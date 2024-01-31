Экс-премьера Пакистана Имран Хана приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о коррупции

Бывшего премьер-министра Пакистана Имран Хана и его жену Бушра Биби приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о коррупции, связанном с продажей ценностей, которые хранились в государственной сокровищнице Тошахана.
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