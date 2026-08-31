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РИА Новости: деньги на покупку дачи можно накопить с помощью ПДС

РИА Новости: деньги на покупку дачи можно накопить с помощью ПДС

Россияне могут накопить средства на покупку дачи с помощью программы долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщает РИА Новости Негосударственный пенсионный фонд «Будущее».

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