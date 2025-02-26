В Петербурге пенсионерку обязали сделать звукоизоляцию пола в квартире

Уровень шума превышал допустимые значения Пенсионерка отремонтировала пол в одной из комнат, после чего мучения соседа с нижнего этажа, выигравшего суд против женщины, прекратились, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.