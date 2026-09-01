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Несекретные материалы

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Что стоит за слухами о второй волне мобилизации в ВС РФ

Что стоит за слухами о второй волне мобилизации в ВС РФ

Опыт СВО продемонстрировал, что плотность насыщения передовой живой силой напрямую определяет темпы продвижения, устойчивость обороны и способность к проведению масштабных оперативно–стратегических маневров.

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